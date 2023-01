Festa per i 100 anni di Angelica D’Ambrosio: “Un prezioso patrimonio di tradizioni e valori”

Festa grande a Formia per i 100 anni della signora Angelica D’Ambrosio. Un importante traguardo che è stato celebrato nella Comunità Alloggio per anziani “Le Radici del Cuore”, in località Gianola.

Qui la neo centenaria ha festeggiata attorniata dall’affetto dei suoi cari, dagli altri ospiti della struttura e dalle operatrici, ricevendo anche la visita del sindaco Gianluca Taddeo. Il primo cittadino le ha portato, infatti, i più sentiti e sinceri auguri da parte della città e le ha consegnato una targa a nome dell’amministrazione comunale.

“Una donna estremamente simpatica e con uno spiccato senso dell’ironia che conserva uno spirito molto giovanile – ha commentato il sindaco - I 100 anni della signora Angelica rappresentano un secolo della nostra storia, le fatiche, i sacrifici per vivere dignitosamente, ma oggi soprattutto costituiscono un avvenimento che trasmette a noi tutti un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori da conservare con cura e che sono da sempre alla base della nostra comunità”.