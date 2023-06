Formia celebra il 75esimo anniversario della Costituzione

La città di Formia si prepara alle celebrazioni per il 75° anniversario della Costituzione italiana con un ricco programma di appuntamenti. L’associazione Terraurunca, in collaborazione con il Centro Studi SA Formia e l’associazione WebProgens, con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Cassino e del Comune di Formia, hanno organizzato un cartellone con numerosi eventi. Si parte lunedì 5 giugno con il concerto “Note di Libertà” del duo Alvino – Mazzeo, che si terrà alle ore 18 nell’aula magna dell’istituto “Dante Alighieri” con l’apertura affidata agli allievi dell’indirizzo musicale dello stesso Istituto.

Martedì 6 alle ore 11 in piazza Marconi sarà ricordato il Senatore Giuseppe Buonocore, già sindaco di Napoli, padre costituente della Repubblica italiana nella cui memoria sarà scoperta una targa in via Rialto Ferrovia alla presenza della Fanfara dell’ottavo reggimento Bersaglieri della Brigata Garibaldi. Interverrà, per l’occasione, l’associazione di ex allievi del liceo Giannone di Caserta (che il senatore frequentò per i suoi studi), accolti dalla locale associazione di ex allievi e da rappresentanti del liceo classico “Vitruvio Pollione” di Formia.

Scoperta la targa, in corteo la Fanfara raggiungerà, per la sua esibizione piazza della Vittoria alla presenza delle locali associazioni combattentistiche e d’arma, per ricordare i caduti dinanzi al monumento a loro dedicato.

La manifestazione si concluderà venerdì 9 giugno alle ore 18.30 presso la Sala Ribaud del Comune con il convegno dal titolo “Giuseppe Buonocore e la nascita della Costituzione italiana”. Prenderanno parte, in qualità di relatori Daniele Elpidio Iadicicco, presidente del Centro Studi SA Formia, la professoressa Francesca Russo, docente in Storia delle istituzioni all’Università UNISOB di Napoli ed il giornalista e scrittore Gigi Di Fiore.