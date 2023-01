Neve sul Monte Redentore: il sindaco vieta la circolazione lungo la strada

Dopo l'avviso di allerta meteo per la serata di oggi, 20 gennaio, diramato ieri dall'agenzia regionale di protezione civile e con il quale si comunicavano possibili nevicate al di sopra dei 400- 600 metri, il sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha emesso un'ordinanza che vieta la circolazione pedonale e veicolare di via Monte Redentore.

Il Comune ha infatti attivato un monitoraggio del territorio attraverso i volontari della protezione civile proprio nella zona e ha rilevato già nella giornata di oggi la presenza di neve. Si è reso dunque necessario adottare gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione stradale per salvaguardare l'incolumità pubblica ed evitare danni a persone o cose. Per questa ragione è stato istitutito, per tutta la giornata del 21 gennaio, il divieto di transito a veicoli e persone.