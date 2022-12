Parco Riviera di Ulisse, finanziamento da oltre 82mila euro

Il Parco regionale Riviera di Ulisse ha ottenuto un finanziamento di 82.737 euro legato alla Gestione integrata nei siti Natura 2000 nel Golfo di Gaeta e nel Parco Riviera di Ulisse e AMP Isola di Ventotene, nell’ambito della pesca sostenibile”.

A darne notizia è la stessa presidente del Parco Carmela Cassetta che spiega come il finanziamento sia stato concesso dal FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane, nell'ambito del Programma Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca – Misura 1 “Sviluppo sostenibile della pesca” Az.3 Proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili.

“L'intervento proposto dal parco Riviera di Ulisse - spiega - si tradurrà in una serie di ricerche e monitoraggi che verranno eseguiti nell'area costiera dei comuni di Gaeta, Formia, Minturno, Terracina e nell'Area marina protetta di Ventotene e saranno finalizzati alla tutela della biodiversità marina ed alla pesca sostenibile. Chiudiamo veramente l'anno in bellezza - conclude - parlando di protezione, natura e mare sano. Abbiamo centrato un obiettivo importante insieme con FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane”.