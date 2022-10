Luminarie a Gaeta, prima riunione con Confcommercio: ecco le novità per quest'anno

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra Confcommercio Imprese Lazio Sud e l’amministrazione comunale di Gaeta, a seguito delle segnalazioni pervenute da parte di alcune imprese del territorio riguardanti le prossime festività natalizie e l’imminente accensione delle luminarie. Alla riunione hanno partecipato il sindaco Cristian Leccese, la delegata alle Attività Produttive Paola Guglietta, il delegato alla Transizione Ecologica Felice D’Argenzio, l’organizzatore di Favole di Luce Giovanni Di Tucci, la presidente Confcommercio Lazio Sud di Gaeta Lucia Vagnati e il consigliere David Vecchiariello.

Fra i temi che sono stati affrontati lo spostamento delle casette dal Villaggio “Favole di Luce”, la riduzione dell’orario di accensione delle luci, la richiesta di inserire un disco orario in alcune zone della città. Su quest’ultimo punto, Confcommercio chiede di poter attivare un disco orario per alcune attività commerciali che si trovano nell’area antistante Piazza 19 Maggio, fortemente penalizzate per l’accesso dei propri clienti durante il periodo delle Luminarie. Con il disco orario, i clienti avrebbero la possibilità di fermarsi a fare acquisti nelle attività commerciali e i residenti avrebbero la possibilità di ricevere visite, pur se brevi, dei loro familiari. Una richiesta questa che è stata accolta positivamente dall'amministrazione, che valuterà appunto le aree in cui attivare la sosta con il disco orario.

Per quanto riguarda lo spostamento delle casette, considerando i tempi ormai stretti, l’amministrazione ha manifestato la volontà di istituire, nei prossimi mesi, un tavolo tecnico con Confcommercio Lazio Sud di Gaeta per individuare e condividere un’area alternativa e idonea ad accogliere il villaggio. Durante l’incontro non sono mancate però alcune riflessioni relative all'accensione delle luminarie e alla crisi energetica. Il sindaco ha così assicurato la massima attenzione anche per questo aspetto. Rispetto allo scorso anno le luci non si spegneranno con il sistema crepuscolare ma verranno utilizzate luci a led a 3 generazione. E' stata poi accolta la proposta di ridurre l'orario dello spegnimento delle luci dalle 5 alle 1.00, così da garantire anche la sicurezza della città vista l’affluenza di persone durante il periodo delle festività.