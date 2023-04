Tre studenti pontini alla finale nazionale dei Giochi di Matematica

Ci saranno anche tre studenti pontini alla finale nazionale dei Giochi Internazionali della Matematica in programma a Milano il 13 maggio. Un percorso entusiasmante con un epilogo prestigioso per Maya Demin, Alessandro Palazzo e Massimo Marcoccia, tre allievi della scuola secondaria di primo grado che rappresenteranno l?intero istituto comprensivo Manfredini di Pontinia nell?appuntamento-clou della competizione organizzata dalla prestigiosa università Bocconi.

Un risultato di rilievo arrivato dopo aver affrontato ? e brillantemente superato ? diverse fasi: quella interna (i giochi d?autunno), a cui hanno fatto seguito i quarti di finale e le semifinali, disputate il 18 marzo a Fondi. Una selezione via via più complessa, al termine della quale due studenti delle classi prime e un?alunna della seconda hanno conseguito il pass per accedere all?atto conclusivo della gara nazionale, con la possibilità di sognare la sfida dell?ultimo test, quello previsto in Polonia il 26 agosto.

Grande soddisfazione tra i docenti del Dipartimento di Matematica - che hanno preparato e supportato logisticamente in ogni passaggio i ragazzi - anche in considerazione della partecipazione di ben 69 discenti, con 30 di loro capaci di arrivare in semifinale ed Eleonora Tintorri della categoria C2 (classi III) ad un soffio dalla finale, e più in generale di tutta la comunità educante per un traguardo raggiunto che conferma indirettamente la qualità dei processi didattici in atto nell?Istituto.