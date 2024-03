L'azione di Arcigay sotto la "Madre rurale": "Ci volete mogli e madri, ci vogliamo autodeterminate e vive"

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne il Comune di Latina pubblica un post sulla pagina istituzionale: una foto della statua "La madre rurale" accompagnata dalle parole: "Forza, dignità, resilienza. Latina è donna". Un messaggio che, a giudicare dai commenti, non è decisamente piaciuto perché continua a identificare le donne unicamente come madri.

Così, non si è fatta attendere la reazione di "Arcigay Latina- Sei come sei", che ha organizzato un'azione dimostrativa. Davanti alla statua della Madre rurale posizionata davanti a Palazzo M ha collocato mimose rosse e uno striscione: “Ci volete mogli e madri, ci vogliamo autodeterminate e vive”. “Non chiamatela festa delle donne perché è un giorno di lotte e di rivendicazioni. – dichiarano da Arcigay Latina - A chi ci rappresenta come la madre rurale, diciamo che non siamo solo madri ma siamo libere di scegliere di non esserlo mai. A chi ci vuole "resilienti, dignitose e forti", senza mettere in discussione il contesto che costringe alla lotta, rispondiamo che continuano ad ucciderci, continuano a decidere sui corpi delle donne e delle persone trans e che tutto questo deve finire, perché è troppo semplice chiederci di resistere senza cambiare nulla. Non resteremo più in silenzio".

"Il 30% delle donne lesbiche, cisgender e transgender - continua Arcigay - subisce violenza di genere e per orientamento sessuale in seguito al coming out. Nel 40.7% delle segnalazioni emerge che le donne transgender subiscono sessualizzazione, marginalizzazione e hanno minori tutele quando sono vittime di violenza di genere”.

Fra i messaggi comparsi sotto il post del Comune c'è anche chi apprezza, ma molti commenti non sono teneri nei confronti dell'amministrazione: "Di nuovo, ancora, la donna vista come madre e basta. Questa amministrazione non si smentisce....", si legge. E ancora: "Il mondo delle donne è variegato non è solo mamma. Si è donne anche senza essere mamme", "Avanguardia pura".