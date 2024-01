Aprilia ha di nuovo il cinema: inaugurato il Lux, al via la programmazione

Dopo quattro anni di assenza il cinema torna nella città di Aprilia. Ieri pomeriggio, mercoledì 10 gennaio, il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi ha preso parte all'inaugurazione del nuovo Cinema Lux Aprilia, insieme ai soci Leandro Pesci e Mario Fiorito. Al taglio del nastro erano presenti anche il vicesindaco Vittorio Marchitti, gli assessori Elvis Martino e Veronica Napolitano, i consiglieri Vincenzo La Pegna, Daniela Di Lorenzo, Sonia Bianchi e Maria Teresa Fiore.

La struttura che si trova sulla via Pontina, all'altezza del km 45.700, completamente rimessa a nuovo, riaprirà ufficialmente al pubblico a partire da oggi, con due sale a disposizione da 136 posti ciascuna, dotate di poltrone reclinabili e una con diffusori del suono di ultima generazione, con tecnologia Dolby Atmos. Entro fine marzo è poi prevista l'apertura delle altre due sale. "Sono particolarmente emozionato di partecipare a questo evento - ha sottolineato il sindaco Lanfranco Principi - perché il passaggio segna un ampliamento dell'offerto culturale che i nostri concittadini attendevano con ansia da troppo tempo. Un ringraziamento particolare ai proprietari, che hanno mostrato attenzione al territorio e grazie a questo importante investimento hanno contribuito ad arricchire l'offerta culturale, accrescere l'indotto e creare nuovi posti di lavoro. L'amministrazione è pronta a fare la sua parte: ci siamo già adoperati a stipulare accordi di partenariato con le scuole per avvicinare i giovani al cinema di qualità e studieremo nei prossimi mesi soluzioni per agevolare il raggiungimento della struttura con percorsi alternativi".