A Latina le multe agli automobilisti “fruttano” quasi un milione e mezzo di euro in un anno

Quasi un milione e mezzo di euro incassato dal Comune di Latina grazie alle multe. E’ uno dei dati che emergono dal report de Il Sole 24 ore che ha scattato una fotografia sugli automobilisti italiani, in particolare su quelli più incivili e su quanto di fatto incassato le amministrazioni. L’analisi, infatti, si basa su una rielaborazione dei dati del Siope, il sistema telematico del ministero dell'Economia che censisce i movimenti delle casse nelle pubbliche amministrazioni.

Una classifica che di fatto dipende da molti fattori. Non solo dal maggior numero di spostamenti, dai controlli o dalle infrazioni commesse ma anche dall'inflazione e dalla capacità di riscuotere velocemente. E nel 2023 nel capoluogo pontino il totale delle sanzioni stradali registrate è stato pari a 1,4 milioni di euro.

Multe: i dati di tutte le città del Lazio

Se allarghiamo lo sguardo a tutti il resto della regione è Roma la città con il più alto ammontare di Multe, parti a 106,7 milioni di euro di sanzioni, seguita da Rieti con 6,9 milioni di euro. Dopo Latina arrivano poi Frosinone con 600mila euro e Viterbo con 200mila euro

Città più multate d'Italia

In tutta Italia il totale delle multe nell’anno 2023 è stato di un miliardo e 535 milioni di euro pagati dai cittadini. Un boom che nel 2023 segna una crescita del 6,4% sull'anno precedente e del 23,7% rispetto al 2019, prima dell'arrivo del Covid. La geografia delle multe vede in testa il centro nord, più efficiente nel riscuotere e che copre l'84,3% del totale pagato. A incassare di più è Milano (145,9 milioni di euro), seguita da Roma (106,7 milioni), Firenze (71,8 milioni), Torino (54,6 milioni), Genova (35,3 milioni). In base al numero degli abitanti, invece, la maglia nera va a Firenze con 198,6 euro di sanzioni stradali pro capite. Seguono Rieti (151,2 euro) e Siena (133,5 euro).

A pesare, soprattutto nei comuni più piccoli, non sono le multe per i divieti di sosta, fenomeno ovviamente marginale nei centri minori, ma gli autovelox