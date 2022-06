Isole ecologiche itineranti a Latina, il nuovo calendario: tutte le date fino a gennaio 2023

E’ stato diffuso da Abc il nuovo calendario del servizio gratuito di isole ecologiche itineranti a Latina. Lo stesso calendario (che potete trovare nella foto in fondo all’articolo) è disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda per i Beni Comuni di Latina (www.abclatina.it) e sul sito del Comune di Latina (www.comune.latina.it).

“Il servizio - spiegano da Abc - non avrà più cadenza settimanale a seguito dell’estendersi del nuovo servizio di raccolta ‘porta a porta’ che prevede nelle aree in cui è attivo, il ritiro gratuito di ingombranti a domicilio su prenotazione compilando il form nell’apposita sezione del sito, oppure inviando una e-mail all’indirizzo segnalazioni@abclatina.it. o chiamando il numero verde 800751463. La nuova programmazione che arriva sino a gennaio 2023, è stata studiata per rispondere alle esigenze dei cittadini delle aree servite ancora dal vecchio sistema di raccolta con cassonetti stradali e di coloro che si apprestano a utilizzare il nuovo metodo che, entro l’anno, coprirà l’intero territorio comunale”.

Ricordiamo inoltre che il centro di raccolta di via Bassianese è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 17; mentre per il centro di raccolta di via Massaro, zona lido, è attivo l’orario estivo che fino al 30 settembre prevede l’apertura dalle 9 alle 13 tutti i giorni.

Il calendario completo delle isole ecologiche itineranti