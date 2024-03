Da Gaeta al Serale di Amici, tutta Gaeta fa il tifo per il ballerino Kumo

Gaeta fa il tifo per Tiziano Coiro, in arte Kumo, ballerino che la scorsa settimana ha staccato il pass per il Serale di Amici, il talent show condotto da Maria de Filippi in onda su Canale 5.

Classe 2001, Kumo vanta già importanti esperienze professionali, ma ha dovuto fronteggiare anche le difficoltà che seppur giovane la vita gli ha messo davanti trovando la forza di rialzarsi proprio nella danza che, come ha raccontato lui, gli ha salvato la vita dopo un brutto incidente. Nato nella città del Golfo si è trasferito a Milano per perseguire il suo sogno di trasformare la passione per la danza moderna ed hip-hop in un lavoro. La sua esperienza professionale include la partecipazione al concerto evento di Elodie al Mediolanum Forum di Assago nel maggio 2023 e il coinvolgimento nel corpo di ballo della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio in Qatar nel 2022.

Fortemente voluto da Emanuel Lo, che ha riconosciuto il suo talento esplosivo, è riuscito a conquistare la tanto ambita maglia del Serale nell’ultima puntata di domenica 10 marzo. Insieme a Petit, Holden, Marisol, Dustin è entrato a far parte della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Le puntate del Serale sono in programma da sabato 23 marzo e vedranno sfidarsi Kumo e gli altri 14 ragazzi che ambiscono a vincere questa 23esima edizione di Amici.

E Gaeta si prepara a fare il tifo per lui, guidata dal sindaco Cristian Leccese. “Siamo felicissimi che il nostro concittadino Tiziano Coiro, in arte Kumo, abbia raggiunto un altro importante traguardo ad Amici di Maria De Filippi grazie alla sua determinazione e alla grande passione per la danza” ha scritto sui social il primo cittadino, il quale ha ricordato che il giovane ballerino “ha frequentato la scuola di danza gaetana, il centro del movimento Gaeta di Rita Spinosa fino al 2019, proseguendo poi i suoi studi nella città di Milano. Siamo orgogliosi e auguriamo a Tiziano un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura, il serale di Amici 23! Un altro orgoglio gaetano da festeggiare” ha poi concluso Leccese.