“No ai palloncini lasciati volare in cielo”: la petizione di Plastic Free e l’impegno dei comuni pontini

“Fermiamo insieme l’inutile volo dei palloncini che arreca danni alla natura e agli animali”: questo l’appello che arriva da Plastic Free che sul tema ha lanciato anche una petizione. “Firmandola ci aiuterai a far diventare il divieto del lancio dei palloncini una legge nazionale e a sensibilizzare più persone possibili su questa tematica”.

“Ricorrenze, feste, funerali: i palloncini sono sempre più utilizzati e viene ignorato l’impatto negativo che hanno sull’ambiente - spiegano da Plastic Free -. Il loro rilascio in aria non solo arreca danni alla natura ma anche agli animali che rimangono intrappolati nei fili o li scambiano per cibo. I palloncini sono al terzo posto tra i rifiuti più pericolosi per foche, tartarughe e uccelli marini. Si tratta di una minaccia molto più frequente di quanto non si immagini: durante una ricerca portata avanti dalla Università di Wales Swansea, nel Regno Unito, i pezzi di palloncino costituiscono l’80% dei rifiuti trovati all’interno dello stomaco delle tartarughe marine analizzate. È inevitabile che quello che vola in alto, torna giù”.

L’obiettivo di Platic Free è dunque quello di sensibilizzare “più persone possibili” verso “una scelta migliore e consapevole” puntando allo stesso tempo a “una legge nazionale che vieti questo inutile gesto”. “Fino ad oggi abbiamo fatto grandi azioni di sensibilizzazione e portato oltre 40 Comuni a emanare ordinanze restrittive contro il volo dei palloncini - commenta l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica -. Il 30 maggio abbiamo presentato a Montecitorio questa problematica e avviato un iter per creare una legge nazionale che ne vieti il gesto. La tua firma - questo è l'appello - può darci un grande aiuto per raggiungere l’obiettivo".

L’impegno dei Comuni pontini

E qualcosa, anche se lentamente, su questo tema inizia a muoversi anche nella provincia di Latina. Come spiegano i referenti locali di Plastic Free, a oggi solo il Comune di Sperlonga ha emesso un'ordinanza che dispone il divieto di abbandono di nastri colorati e lancio di palloncini colorati. Un provvedimento che risale al 30 maggio scorso. I referenti dell’organizzazione di Maenza hanno incontrato il sindaco la scorsa settimana con cui hanno discusso anche del divieto di rilascio dei palloncini in cielo e da quanto riferiscono si attende anche da questa amministrazione un’apposita ordinanza sul tema. A Sabaudia è stata inoltrata una richiesta sia al Comune che al Parco nazionale del Circeo mentre a Latina la referente locale dovrà incontrare la sindaca Matilde Celentano per parlare di varie iniziative tra cui proprio il divieto del lancio di palloncini, della candidatura del capoluogo come Comune Plastic Free e di un protocollo tra l’organizzazione e l’amministrazione.