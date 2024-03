Gli uffici di via Legnano tornano alla Provincia: siglato l'accordo con la prefettura

Un protocollo di intesa tra Provincia di Latina e prefettura per uno "scambio" di locali. Ieri, 29 febbraio, la firma, da parte del presidente di via Costa Gerardo Stefanelli e del prefetto Maurizio Falco, dell'accordo che porterà al trasferimento di alcuni uffici del governo da via Legnano a piazza della Libertà. In virtù dell'accordo la Provincia torna in possesso di alcuni locali, il primo piano dell'edificio di via Legnano, in cui sono ospitati dal 2009 lo Sportello unico per l'immigrazione e l'area III Sistema sanzionatorio amministrativo, Affari legali e Contenzioso. Gli uffici della prefettura tornano al contempo nella sede centrale del Palazzo del Governo nel centro cittadino.

“Un esempio di buonissima amministrazione - commenta il presidente Stefanelli - Questa è una classica azione in cui vincono tutti. La prefettura riporta all’interno del palazzo del Governo i suoi uffici, realizzando così una maggiore accoglienza per gli utenti. La Provincia invece ritorna in possesso dell’intero stabile di via Legnano che permetterà una efficiente redistribuzione degli edifici scolastici, con un risparmio di oltre 250mila euro". A tanto infatti ammonta il costo sostenuto dalla Provincia per ospitare le succursali di alcuni istituti, come il Manzoni e il liceo artistico, che non trovano spazio all'interno dei principali edifici scolastici.

“C’è un esempio di buona amministrazione da dare ai cittadini – ha aggiunto il prefetto – perché pensiamo non soltanto alle casse della Provincia e all’ottimizzazione delle scuole, ma anche alla migliore organizzazione di alcuni importanti servizi come quello dell’immigrazione, che torna nella sede centrale della prefettura. Si è cercato insomma di vincere tutti, in nome del risparmio e dell’efficienza dei servizi”.