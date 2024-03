Il Tar respinge il ricorso della ditta: via libera ai lavori alla palazzina Ater di via Virgilio

Possono partire gli interventi previsti sulla palazzina Ater di via Virgilio, a Latina, dopo che il Tar ha respinto il ricorso della ditta arrivata seconda nella gara per l'assegnazione dei lavori.

Con un investimento di 4 milioni e 700mila euro si prevede l'abbattimento dell'edificio esistente e la sua ricostruzione. Al termine dei lavori poi verranno messe a disposizione 19 unità abitative, di cui sei (bilocali) riservate a studenti universitari e le altre destinate al canone calmierato. Gli uffici dell'Ater stanno ora procedendo alle verifiche del progetto, che prevede tecnologie avanzate per l'impatto ambientale sia in fase di costruzione che in fase di gestione: uso del legno nella struttura, pannelli solari per la gestione dell'energia e dei servizi

"E' un intervento importante - spiega Enrico Dellapietà, presidente dell'Ater - perchè insiste nel centro urbano della città con una evidente riqualificazione del quartiere, e mette a disposizione unità immobiliari sia per esigenze sociali sia per uso universitario. I tempi di realizzazione saranno strettissimi trattandosi di opere finanziate con il Fondo complementare della Regione Lazio del Pnrr. La realizzazione finale dell’opera dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2026".