Balenottera spiaggiata a Torre Astura: ma è un set per una serie tv

Una balenottera spiaggiata a Latina, venuta a morire sulla spiaggia di Torre Astura. L'immagine, immortalata dal mare, ha fatto rapidamente il giro del web e creato un certo allarme tra la popolazione. L'animale, grandissimo e lungo diversi metri, si trovava adagiato sul bagnasciuga e intorno sono ben visibili mezzi che qualcuno ha immaginato fossero stati attivati per rimuoverlo.

E' bastato poco per capire che si trattava di una finzione. Si trattava infatti di un set e di una scena allestita per le riprese di una serie tv, che hanno tratto in inganno più di qualcuno.