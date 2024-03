Ater: approvato il bilancio consuntivo con un utile di 166mila euro

Approvato il bilancio consuntivo dell'anno 2023 dell'Ater di Latina. Il risultato finale ha fatto registrare all'ente un utile di 166.863 euro che verrà destinato a incrementare il budget della manutenzione. L'obiettivo è stato raggiunto grazie a un’attenta analisi di compatibilità dei costi di funzionamento rispetto ai ricavi introitati che sono costituiti dai fitti attivi percepiti. “L’azienda – spiega il commissario straordinario Enrico Dellapietà – permane su livelli di compatibilità economica e di sostanziale equilibrio finanziario. Non mancano le criticità, riferibili fondamentalmente all’inadeguatezza dei canoni (che si attestano su un livello medio di 50 euro mensili) che limitano fortemente le possibilità di interventi manutentivi sul patrimonio. A questo, sono certo, porrà rimedio la Giunta regionale, attraverso l’annunciata riforma del comparto. Rimane tutta aperta - aggiunge il commissario - la questione dell’imposizione del tributo Imu da parte di alcune amministrazioni comunali della provincia che hanno inteso disattendere l’esenzione dovute per legge con l’evidente paradosso che le somme percepite a titoli di canoni di locazione risultano inferiori al tributo richiesto. Abbiamo diversi contenziosi aperti per il cui esito ci conforta quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione che, riconoscendo la natura di 'alloggio sociale', ha ritenuto applicabile l’esenzione Imu”.

Intanto, la giunta regionale ha autorizzato l'utilizzo da parte dell'Ater di Latina dell'importo di 2.382.822 euro derivante dalla alienazione degli immobili, di cui l’80% sarà destinato alla realizzazione di interventi di riqualificazione, manutenzione e recupero degli edifici di edilizia residenziale pubblica. "Abbiamo ritenuto necessario, considerando la già avvenuta predisposizione del progetto per la manutenzione degli immobili attraverso l'accordo quadro per il biennio 2024/2026 da suddividersi in tre lotti - spiega l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli - non aggravare ulteriormente la situazione finanziaria dell’Azienda territoriale di Latina, consentendo l’utilizzo di risorse già presenti nella disponibilità dell’Azienda. Un’azione strutturata di intesa con l’Ater Latina e da me direttamente sostenuta in quanto rispecchia e conferma la nostra impostazione politica propedeutica a creare una costante sinergia con il nostro territorio. In quest’ottica, come già avvenuto a Rieti, continueremo nei prossimi giorni a visitare i vari cantieri aperti da parte delle Aziende territoriali".