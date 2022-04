Maltempo in arrivo, Pasqua e Pasquetta con vento e pioggia

Brutto tempo in arrivo per Pasqua e Pasquetta. E’ stato diramato un bollettino della Protezione civile che prevede condizioni metereologiche avverse per i prossimi due giorni.

Dalla tarda serata di oggi, sabato 16 aprile e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali e mareggiate lungo le coste esposte.

Sono stati dunque invitati gli enti ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai Livelli di Allerta valutati dal Centro Funzionale Regionale”.