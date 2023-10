Latina Capitale della cultura 2026, il ruolo delle scuole nella candidatura

Si entra nel vivo della corsa di Latina per diventare Capitale italiana della cultura 2026. L’amministrazione comunale infatti, si legge in una nota, inizia a dare "corpo al dossier per la candidatura con una serie di attività di partecipazione aperte alla città".

E’ in programma, nell’ambito del CantiereLatina26, una prima iniziativa di coinvolgimento delle scuole superiori. Da giovedì 19 ottobre quattro istituti superiori di Latina, classi IV e V, si alterneranno con post, foto, video per far vedere la città e il suo territorio con i loro occhi, per svelare perché può (oppure no) raggiungere l’ambizioso titolo. Lo faranno diventando, a rotazione, amministratori della pagina Facebook Latina candidata a capitale italiana della cultura 2026.

“Il loro sguardo, la loro partecipazione (alcuni istituti scolastici rientrano nell’elenco dei sostenitori della candidatura) comunque resta un suggerimento per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio stesso attraverso la cultura: avere cura – ha affermato il sindaco Celentano - La partecipazione non è dire quello che si fa, ma fare insieme quello che si vorrebbe. Se Latina è unica, non facciamo le cose come le fanno gli altri”. Per tutti coloro che intendono fornire il loro contributo al progetto di candidatura possono scrivere al seguente indirizzo: latinacapitale26@comune.latina.it.