Primo open day di benessere alla Casa di quartiere di Borgo Piave

Un open day del benessere alla Casa di quartiere di Borgo Piave, a Latina. L'appuntamento, completamente gratuito, è per sabato 23 marzo, dalle 10 alle 13 per una giornata dedicata alle cure e al benessere, con ginnastica dolce, yoga, danza orientale, shiatsu, cardiotonic, difesa personale, riflessologia plantare, arti marziali e ginnastica per il pavimento pelvico.

Le varie discipline sono studiate per una graduale ed efficace ripresa delle attività dopo il torpore invernale. In ogni età e fase della vita, svolgere attività fisica con regolarità significa fare una scelta a favore della propria salute: praticata regolarmente, aiuta a mantenere e migliorare il benessere psicofisico, migliora il sonno, aiuta la riduzione della pressione arteriosa e il controllo del livello di glicemia e colesterolo, comporta benefici evidenti anche per l’apparato muscolo-scheletrico e riduce il rischio di cadute, contribuisce a migliorare la qualità della vita.

Le lezioni sono tenute da personale esperto che resterà a disposizione per aiutare chi vuole prendersi cura di sé e al contempo ritrovare il piacere di stare insieme. A promuovere l’iniziativa all’Associazione di Promozione Sociale (APS) Mengoni, punto di riferimento per la comunità in tema di prevenzione e salute. Le lezioni dimostrative e i trattamenti sono aperti a tutti, l’open day è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione al mumero 3201954023. L’appuntamento è sabato 23 Marzo dalle 10 alle 13 alla Casa di Quartiere in via Codignola a Borgo Piave.