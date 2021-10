Scuole, contagi stabili: 24 classi in isolamento e 45 studenti positivi al covid

Ventiquattro classi in quarantena negli istituti della provincia di Latina e 45 studenti positivi, oltre a cinque operatori scolastici. Resta più o meno stabile rispetto a una settimana fa il quadro della diffusione del covid nelle scuole pontine. Al 19 ottobre scorso erano infatti 23 le classi in isolamento e 55 gli alunni contagiati.

Dopo l'aumento registrato con l'ultima rilevazione settimanale della Asl, questa volta i dati sono più incoraggianti. Come si vede dal grafico nell'ultima settimana presa come riferimento dalla Asl, compresa tra il 20 e il 26 ottobre sono risultati contagiati dal virus 8 bambini dell'infanzia (erano 9 nella settimana precedente), 30 alunni di età compresa tra i 6 e i 14 anni, sette studenti tra i 14 e i 18 contro i 15 della settimana prima. A questi numeri si aggiunge la positività di un collaboratore scolastico, di un docente e di tre educatori dell'infanzia, per un totale appunto di 50 contagiati nella scuola.