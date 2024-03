Docenti in servizio senza titoli necessari: decine di decreti di esclusione

Numerosi decreti di esclusione sono stati pubblicati dall’Ufficio scolastico provinciale di Latina per docenti che avevano preso servizio a settembre senza tuttavia essere in possesso dei titoli necessari e dei requisiti. Si tratta di docenti inseriti nelle graduatorie per supplenze o per il sostegno nelle scuole della provincia pontina.

I decreti di esclusione sono già circa 40, ma i controlli sono ancora in corso e il rischio è che il numero sia destinato a crescere. L'Ufficio scolastico provinciale è infatti in attesa delle risposte da parte di altri atenei per accertare l’autenticità dei titoli esibiti dai docenti, su cui di norma vengono predisposti controlli e verifiche. Il nodo riguarda infatti corsi di specializzazione e percorsi di studio percifici, in università pubbliche o private, per accedere alle Gps, che a quanto pare in decine di casi non sono risultati regolari. Il rischio ovviamente è che tutto questo incida proprio sugli studenti più fragili, coloro cioè che hanno necessità di un docente di sostegno.

Fra i docenti esclusi figurerebbero anche persone che, pur avendo preso servizio lo scorso settembre, avrebbero falsificato il proprio titolo di studio dichiarando di essere in possesso di una specializzazione per svolgere attività di sostegno. In altri casi era stato falsificato il titolo di scuola superiore per accedere all'insegnamento da diplomati in un istituto magistrale. I docenti oggetto di decreto hanno ora la possibilità di impugnare il provvedimento di esclusione dimostrando di avere i titoli necessari, ma in caso di condanna saranno esclusi da graduatorie future.