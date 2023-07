La bandiera blu consegnata per il decimo anno a Latina, 20 bandiere verdi alle scuole

Ieri, 5 luglio, a Latina, la “Festa delle bandiere”, alla presenza della sindaca Matilde Celentano, di Claudio Mazza, presidente di Fee Italia, Foundation for Environmental Education, e degli assessori Franco Addonizio, con delega alle Politiche per l’ambiente, e Gianluca Di Cocco, con delega a Turismo, Demanio marittimo, Sviluppo della marina e Politiche del mare. Claudio Mazza ha consegnato ufficialmente al Comune la bandiera blu, ottenuta per il decimo anno consecutivo, e la sindaca ha a sua volta consegnato le bandiere verdi alle 20 scuole Eco-Schools che si sono distinte a seguito di un percorso improntato sulla diffusione di comportamenti sostenibili per la salvaguardia ambientale. Da oggi nel piazzale Gaetano Loffredo è anche attivo anche l’info-point Punto Blu.

“Latina ha ottenuto la bandiera blu per il decimo anno consecutivo – ha dichiarato Celentano -. Il riconoscimento internazionale certifica che la nostra città rientra negli standard di qualità inerenti la pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione e dei servizi. La bandiera blu, inoltre, rappresenta un risultato importante anche per l’immagine turistica della città. Il risultato raggiunto premia l’ottimo lavoro svolto dagli uffici comunali che, molti mesi prima della data della consegna del vessillo, si occupano con dedizione di svolgere tutti gli atti amministrativi perché Latina sia in regola con le caratteristiche richieste dalla Fee. La bandiera blu è simbolo di orgoglio, ma anche di responsabilità. Siamo chiamati a essere custodi di questo meraviglioso spazio che abbiamo a disposizione e abbiamo il dovere di fare sempre di più perché le nostre spiagge e le nostre acque diventino sempre più pulite e con più servizi per i cittadini. Sono molto orgogliosa anche della consegna delle bandiere verdi alle scuole, che rappresentano il vessillo di una sensibilità alle tematiche ambientali. Un premio rivolto anche alle istituzioni scolastiche, che grazie anche alla nostra azienda speciale Abc, hanno trasmesso e continueranno a farlo le buone pratiche ambientali”.





“Esprimo soddisfazione per il traguardo raggiunto dal Comune di Latina – dichiara l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio - che ha ottenuto per dieci anni consecutivi la bandiera blu. La certificazione della FEE dimostra che la città è il linea con più parametri. Un particolare ringraziamento agli uffici, che si sono dedicati al raggiungimento di questo obiettivo già da molti mesi prima della premiazione ufficiale. Lo stesso sentimento lo esprimo per le bandiere verdi a 20 scuole di Latina. Questa amministrazione ha particolarmente a cuore la diffusione di comportamenti sostenibili per la salvaguardia ambientale e che le nuove generazioni siano sensibili a tali tematiche”.



“Ottenere per così tanti anni di seguito la bandiera blu dimostra un grande impegno di tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute – dichiara Di Cocco -. Il vero obiettivo, adesso, deve essere quello di fare un passo in più rispetto al raggiungimento degli standard richiesti dalla Fee. Deve essere quello di porre finalmente l’accento sulla riqualificazione dell’intera marina di Latina. La bandiera blu è un primo passaggio, ma dobbiamo mirare a trasformare Latina e la sua marina in una località turistica di eccellenza. C’è tanto da lavorare, ma sicuramente ci riusciremo”.