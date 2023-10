Latina Formazione Lavoro: la cerimonia per la apertura dell’anno con 300 nuovi studenti

La Latina Formazione Lavoro, l'agenzia di servizi formativi della Provincia, riapre i cancelli per il nuovo anno e riparte con un evento che punta a coinvolgere tutti i 300 nuovi allievi in programma per venerdì 6 ottobre a partire dalle 10. L’evento è rivolto a tutti gli studenti e le studentesse delle classi del primo anno e alle loro famiglie e, per garantire il massimo coinvolgimento, grazie al collegamento wireless, si svolgerà contemporaneamente in tutte le quattro sedi formative: Latina, Aprilia, Terracina e Fondi.

Il programma prevede alle 10 l’accoglienza degli studenti e delle famiglie e l’avvio del collegamento della diretta in streaming con tutte le sedi. Sono previsti i saluti istituzionali da parte all’assessore al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito della Regione Lazio Giuseppe Schiboni, del consigliere provinciale e presidente della Commissione scuola e cultura Elio Sarracino, dell’amministratore dell’Agenzia Gianluca Cecchet, dal direttore generale Livio Mansutti e dai direttori delle sedi decentrate.

Alle ore 12 invece ci sarà la consegna di alcuni gadget da parte degli studenti dei terzi anni a quelli del primo, una sorta di passaggio di testimone ai nuovi allievi a cui seguiranno i saluti, per poi chiudere con una degustazione gastronomica la cui preparazione è stata affidata ai ragazzi del settore della ristorazione.

La Latina Formazione e Lavoro con le sue quattro strutture si prepara quindi ad affrontare un nuovo anno scolastico con le prime classi dei corsi di:

- operatore del benessere, erogazione di trattamenti di acconciatura;

- operatore del benessere, erogazione dei servizi di trattamento estetico;

- operatore alla riparazione dei veicoli a motore, manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici;

- operatore meccanico, lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione;

- operatore della ristorazione, preparazione degli alimenti e allestimento piatti.

In questo nuovo anno scolastico 2023/2024 le sedi di Latina, Aprilia, Terracina e Fondi, come detto, accoglieranno complessivamente 300 nuovi studenti del primo anno.