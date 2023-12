Capitale della Cultura: "Latina e Gaeta: scommessa da giocare insieme per il futuro"

Latina e Gaeta tra le dieci città finaliste candidate a diventare Capitale della cultura 2026. Ma ora si progetta un futuro insieme. Lo dice a chiare lettere la sindaca del capoluogo Matilde Celentano: “Adesso diventa una scommessa: Latina e Gaeta debbono rappresentare la nostra provincia e spendere le rispettive specificità e i rispettivi progetti per cercare di imporre il marchio culturale di un territorio che merita l’attenzione che gli spetta”, commenta la prima cittadina aprendo la strada per una collaborazione futura tra i due territori.

“Coniugare la cultura del mare di cui Gaeta è regina e quella delle città del Novecento e del razionalismo di cui Latina è indubbiamente capofila – continua Celentano - con le ulteriori potenzialità che il territorio provinciale, in tutte le sue componenti, esprime per la sua vocazione e per la sua storia, potrebbe rappresentare per le due città, e dunque per l’intera provincia pontina, il momento decisivo sul fronte della crescita culturale e turistica intrapresa. Ho già parlato con il sindaco Leccese - aggiunge - non appena siamo stati raggiunti dalla notizia del nostro ingresso alla fase finale del concorso per la Capitale italiana della cultura 2026, e confido nella capacità di entrambi di raggiungere l’obiettivo di rendere più forti e più competitive le nostre due città e con loro l’intera provincia di

Latina”.