"Genova 2001-2021. Volevamo solo un mondo migliore": dibattito a Latina 20 anni dopo il G8

A vent’anni dal G8 di Genova, i temi politici sollevati dal movimento no global non hanno smesso di essere attuali, trovando nella pandemia da Covid-19 la conferma delle ragioni di una generazione che allora non era stata ascoltata. Se ne parla oggi, 19 luglio, al Circolo cittadino di Latina con l'evento "Genova 2001-2021. Avere vent’anni, volevamo solo un mondo migliore", per comprendere ragioni che chiedono oggi un impegno più concreto della politica e delle istituzioni.

"La globalizzazione delle disuguaglianze sociali, il rapporto sbilanciato tra finanza, economia reale e lavoro, lo sfruttamento delle risorse del pianeta concentrato nei Paesi del sud del mondo, il prezzo pagato dall’ambiente e dal clima a causa di uno sviluppo forsennato oggi entrato nel mirino della generazione dei Fridays For Future - spiega in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio e presidente di Pop Idee in movimento, Marta Bonafoni - non sono stati spazzati via dalle violenze della Diaz e di Bolzaneto: sono oggi al centro di vertenze sui territori e, in molti punti, delle agende politiche nazionali che in Europa si affacciano alla stagione del Next Generation Eu".

L'evento inizierà questo pomeriggio alle 18,30 al Circolo cittadino di Latina con i saluti del sindaco Damiano Coletta. Seguiranno gli interventi della studentessa Arianna Borelli, del sottosegretario agli Affari Esteri Vincenzo Amendola, di Arturo Scotto, coordinatore delle iniziative politiche di Articolo 1, di Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e giornalista, e di Federico Ardito, studente universitario. Modera il dibattito la giornalista Teresa Faticoni.