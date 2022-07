'Goletta dei laghi 2022": canale Cicerchia da bollino rosso

L’acqua alla foce del canale Cicerchia che confluisce nel lago di Fogliano è fortemente inquinata. E’ quanto emerge dai risultati della campagna ‘Goletta dei laghi 2022’ portata avanti come ogni anno da Legambiente con prelievi e monitoraggi in diversi punti di foci e canali.

I risultati sono stati resi noti questa mattina, durante una conferenza stampa tenutasi nella sede del Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi a Fumone nel corso della quale è stato presentato il bilancio complessivo dei monitoraggi eseguiti da Goletta dei Laghi insieme ai dati delle analisi microbiologiche. Nel mirino della campagna dell’associazione ambientalista ci sono, come di consueto, canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico causato da cattiva depurazione o scarichi illegali arriva nei laghi.

Per quanto riguarda la provincia di Latina tre i punti campionati e risultati entro i limiti di inquinamento: si tratta del canale San Vito e del canale San Magno che sfociano nel lago di Fondi; il lago di fronte alla strada Selva Piana in località Baia d’Argento che confluisce nel lago di Sabaudia e il canale di Capoportiere a ridosso di via del Lido che sfocia nel lago di Fogliano.

E’ invece risultato inquinato il canale di via Acquachiara a Fondi e il canale di via Orsolino Cencelli a Sabaudia. Fortemente inquinata invece la foce del canale sulla strada Litoranea in località Cicerchia a Latina le cui acque confluiscono nel lago di Fogliano.