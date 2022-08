Gratta e Vinci fortunato: vinti 2 milioni di euro con un biglietto da 10

Vincita record da 2 milioni di euro a Latina grazie ad un Gratta e Vinci. E’ accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 10 agosto, in un bar del capoluogo pontino.

Il tagliando fortunato da 10 euro, infatti, come riporta Agimeg, appartiene alla nuova serie “Il Re“ ed è stato acquistato presso il Tabacchi AS in via Isonzo. Ovviamente è sconosciuta l’identità del fortunato giocatore che ha fatto la maxi vincita.

La provincna di Latina si confrma fortunata; nel luglio di quest’anno nella stessa ricevitoria sono stati vinti 100mila euro sempre con un Gratta e Vinci, mentre nel luglio di tre anni fa, nel 2019, a Sperlonga ne è stato acquistato un altro da due milioni di euro.