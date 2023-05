Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo: tutte le iniziative svolte in provincia

E' stata celebrata il 2 aprile scorso la Giornata mondiale della Consapevolezza sull'autismo, istituita con lo scopo di sensibilizzare i cittadini alla conoscenza di questo disturbo e porre l’attenzione sui diritti delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie.

La Asl di Latina aderendo all’iniziativa “Aprile Blu”, lo scorso mese ha organizzato dunque una serie di attività su tutto il territorio provinciale, con l’impiego di equipe multidisciplinari, finalizzate proprio all’inclusione dei bambini in età prescolare e scolare con disturbo dello spettro autistico o con altri disturbi del neurosviluppo, e al sostegno delle famiglie colpite da questa patologia.

In particolare, presso il Cnpi di Priverno è stata realizzata, il 2 aprile, una giornata con proiezioni di cartoni animati informativi su questa tematica a cui hanno partecipato gli alunni delle scuole elementari del territorio, e sono state svolte attività ricreative nello spazio verde antistante il servizio di Neuropsichiatria. Il 26 aprile, presso il Tsmree di Terracina, sono stati invece organizzati laboratori di lettura, di creatività, di mimo a cui hanno preso parte gli alunni delle scuole elementari del territorio; Il 19 aprile presso il Tsmree di Fondi, laboratori di lettura, bimanualità e occupazionali per bambini, con diversi disturbi del neuro sviluppo, in carico presso il servizio di Neuropsichiatria; Il 27 aprile presso il Tsmree e di Gaeta si sono inoltre svolti laboratori di lettura. Si tratta di attività realizzate per dare continuità alla progettualità avviata dalla Asl di Latina nell’anno 2022, per rispondere ai bisogni complessi che impone questo tipo di patologia, e che hanno permesso ai ragazzi delle scuole ospitate di aumentare la loro conoscenza sul disturbo dello spettro autistico e migliorare l’inclusione dei bambini che hanno difficoltà di inserimento all’interno delle classi.