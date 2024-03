Interruzione idrica: sei Comuni senza acqua. A Latina le scuole chiudono prima

Sei Comuni e circa 250mila abitanti senza acqua lunedì 25 marzo. Acqualatina ha programmato importanti interventi su 4 chilometri della condotta adduttrice proveniente dalla Centrale Sardellane, con 4 squadre che lavoreranno in parallelo. Di conseguenza al fine di garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori, sarà interrotto il flusso idrico dalle ore 13 del 25 marzo, con ripristino del servizio ovunque nelle ore notturne. L’interruzione coinvolgerà le seguenti zone:

- Latina: intero Comune tranne Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Borgo Podgora;

- Pontinia: intero Comune

- Sabaudia: intero Comune

- San Felice Circeo: intero Comune tranne il centro storico, via del Sole e via del Faro

- Sezze: via Migliara 46 e traverse collegate

- Terracina: località San Vito, Colle La Guardia I e II, via Mediana Vecchia, via San Felice Circeo.

Acqualatina ha previsto un servizio sostitutivo tramite autobotti così posizionate: Latina a Piazza A. Celli e Largo Cavalli in Q5; a Pontinia in piazza Kennedy; aSan Felice Circeo in piazza IV Ottobre, Via Sabaudia e Piazza Italo Gemini; a Sabaudia in piazza del Comune

Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha già disposto, con ordinanza, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole per la giornata di lunedì a partire dalle ore 13 e fino al ripristino del flusso idrico. Il provvedimento riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Latina ad esclusione di quelle situate a Borgo Sabotino, Borgo Santa Maria, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora e Borgo Le Ferriere. L’ordinanza di fatto anticipa l’uscita degli studenti, bambini e ragazzi, rispetto al consueto orario, e prevede, salvo imprevisti, il ritorno a scuola martedì.