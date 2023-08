Latina e Lazio in campo per il Memorial Vincenzo D’Amico: le strade chiuse e i divieti in città

Amichevole di lusso domenica 13 agosto al Francioni dove arriva la Lazio di capitan Immobile ospite del Latina Calcio 1932. A partire dalle 21 allo stadio di piazzale Prampolini andrà in scena la sfida per il primo Memorial Vincenzo D’Amico in memoria del giocatore che con la Lazio di Maestrelli ha vinto il primo scudetto della storia biancoceleste e che ha tirato i suoi primi calci a un pallone sui campi di pozzolana del Cos Latina.

Per consentire la sfida tra gli uomini di mister Sarri e i padroni di cas, alcune strade nei pressi del Francioni verranno chiuse e verrano disposti alcuni divieti, secondo quanto definito dal Comune che ha emanato una ordinanza ad hoc.

“Al fine di consentire il regolare svolgimento in sicurezza dell’incontro” si legge nel provvedimento è stata disposta una modifica alla disciplina della circolazione veicolare e della sosta nella zona dello stadio e nelle immediate vicinanze.

Nello specifico sono in vigore dalle 17 di domenica 13 agosto, e comunque fino a cessata necessità stabilita dalla Questura, il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto le forze dell’ordine, i mezzi di soccorso ed i mezzi autorizzati, nelle seguenti vie e piazze: via Volturno; via Aspromonte incrocio via Medici fino a via Amaseno; via Duca del Mare incrocio via Garibaldi - piazzale Prampolini; piazzale Prampolini; piazzale Serratore; piazzale Vecchi; piazzale Micara; via dei Mille, in entrambe le direzioni.

Nello stesso orario e con le stesse condizioni è stato disposto anche il divieto di circolazione nelle seguenti vie: via V. Veneto dall’incrocio con via Palestro a via dei Mille; via Calatafimi da via Amaseno a via Medici (escluso residenti); largo Torre Acquedotto incrocio via Calatafimi - via Aspromonte (escluso residenti); via Ippolito Nievo, tratto compreso tra via G. Cena e via Volturno (escluso residenti); via Aspromonte, da via Medici direzione via Volturno; via Montebello da via Palestro a via dei Mille; via Dandolo; via Mameli.

Dal Latina Calcio fanno poi sapere che sono previste gevolazioni anche per i disabili possessori di ticket di ingresso allo stadio che potranno accedere nelle aree interdette e potranno parcheggiare in un’area già definita tra la società e la Questura nelle immediate vicinanze degli ingressi del settore gradinata.