Lotta contro i tumori, consegnati i premi Lilt della nona edizione

Si è conclusa ieri nella sala del Museo Civico Cambellotti la IX Edizione del Premio Internazionale per la Prevenzione dei Tumori organizzato dalla LILT Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Latina, patrocinata dal Comune e dalla Provincia, con la partecipazione del sindaco Damiano Coletta, delle autorità nazionali, regionali e locali, e dei rappresentanti delle forze dell'ordine, medici e specialisti del settore.

Il Premio Internazionale, per la prima volta, quest'anno non è stato destinato ad una personaggio che si è distinto per l'impegno profuso in ambito oncologico, bensì ad un ente, ovvero la LILT nazionale. Il Premio, consegnato dalla Presidente della LILT di Latina, Nicoletta D'Erme è stato ritirato dalla dottoressa Concetta Stanizzi, vicepresidente nazionale, Claudia Scipione, componente del Comitato giovanile e Lucilla Gatta, responsabile del Gruppo giovanile regionale.

La Commissione scientifica del Premio, presieduta dal professor Domenico Francesco Rivelli, ha inoltre assegnato le attestazioni d’Onore con medaglia d’Oro al professor Francesco Schittulli, presidente nazionale Lilt, all'artista di fama mondiale Tiziano Ferro, simbolicamente consegnato dal sindaco al piccolo Giuseppe, in qualità di giovanissimo sostenitore dell'associazione pontina; alla facoltà di Farmacia e chirurgia Università La Sapienza di Roma.