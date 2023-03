Prevenzione oncologica, la Lilt inaugura la settimana nel giardino di Ninfa

La Lilt di Latina ha inaugurato la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica in uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio, nel giardino di Ninfa grazie all'iniziativa del Presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Massimo Amodio, che ha deciso di dare visibilità alle onlus del territorio pontino dedicando loro uno spazio all'interno del bookshop del giardino.

Scopo di questa iniziativa, promossa a marzo di ogni anno dalla Lilt, è quello di educare la popolazione alla lotta attiva contro il cancro attraverso uno stile di vita sano, passando soprattutto per la corretta alimentazione. Non a caso il simbolo della SNPO è l'olio extra vergine di oliva, elemento essenziale della nostra alimentazione e ricco di benefici per la nostra salute. Nel corso della giornata sono stati tantissimi i visitatori di Ninfa che al termine del giro di visita, si sono fermati presso lo spazio destinato all'Associazione per parlare con i volontari, acquistare l'olio extravergine di oliva della SNPO e conoscere le tante iniziative messe in campo per la diffusione della cultura della prevenzione.

La Lilt per creare consapevolezza su quanto i nostri comportamenti e il nostro stile di vita possano incidere nella lotta per vincere il cancro, continua quindi il suo lavoro di diffusione della cultura della prevenzione a tre livelli: primaria (la rimozione dei fattori di rischio), secondaria (la diagnosi precoce) e terziaria (il prendersi cura di chi abbia vissuto l'esperienza cancro).