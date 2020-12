Si accende l'albero in Piazza del Popolo e arrivano altre luminarie in centro

Come da tradizione l'8 dicembre anche la città di Latina ha acceso le sue luci di Natale. L'albero in piazza del Popolo, già allestito da qualche giorno, è stato illuminato ieri sera e insieme all'abete, donato anche quest'anno da un imprenditore della città, sono arrivate nei giardini della piazza altre luminarie per la gioia dei bambini.

Si tratta di orsi, pinguini, fiori e altri animali che collocati nelle auiole restaurate del giardino. "Un Natale diverso - scrive su Facebook l'assessore comunale al Decoro urbano, Patrimonio e Lavori pubblici Emilio Ranieri - sperando di uscire presto da questa emergenza che non avremmo mai nemmeno inmaginato. Luci per risollevare gli animi e per far sorridere grandi e bambini. Le sorprese non sono finite...".