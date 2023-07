Estate e movida: ecco le regole stabilite dal Comune per musica e spettacoli

Il Comune di Latina discplina con una specifica ordinanza firmata dalla sindaca Matilde Celentano la tutela della sicurezza e della vivibilità urbana. In questo senso vengono disposti precisi limiti e orari della diffusione sonora nelle ore notturne e dunque relativamente a spettacoli e musica organizzati nei locali pubblici.

In premessa, nell'ordinanza del servizio Attività produttive, si fa riferimento alla "notevole frequentazione - specialmente nei fine settimana e durante le aperture serali/notturne - degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali pubblici della città, da parte di numerosi avventori, attirati spesso dagli intrattenimenti musicali che alcuni locali organizzano con diffusioni sonore anche all'esterno dell'esercizio", e al fatto che "l'amministrazione comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché offrono ai giovani la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali". "Tali attività possono però costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze", si legge ancora nel testo dell'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio del Comune. L'abbandono al suolo di bottiglie e contenitori in vetro o lattine può inoltre costituire pericolo per l’incolumità pubblica e tale fenomeno è spesso connesso alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto e street food".

L'amministrazione ravvisa dunque "l'opportunità di definire per le stagione estiva gli orari massimi di svolgimento degli eventi e manifestazioni di pubblico spettacolo, pubbliche manifestazioni sportive organizzati da associazioni Pro-loco, Comitati cittadini ed esercizi di somministrazione pubblica, anche presso gli stabilimenti balneari del Comune di Latina compatibilmente con le necessità di tutela dell'ambiente, dell'ambiente urbano e della salute pubblica".

Ecco dunque cosa stabilisce nel dettaglio la nuova ordinanza a decorrere dal 10 luglio 2023 fino al 30 ottobre 2023:

Dalla domenica al giovedì per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di Scia ex art. 69 T.U.L.P.S., fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante, è consentita l’organizzazione di serate di trattenimento musicale, senza invito al ballo, fino alle ore 24:00;

dalla domenica al giovedì, per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex artt. 68 ed 80 T.U.L.P.S. è consentita l’organizzazione di serate danzanti dalle ore 21:00 alle ore 01:00 del giorno seguente;

nei giorni di venerdì e sabato, per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di Scia ex art. 69 T.U.L.P.S., fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante è consentita l’organizzazione di eventi musicali dalle ore 19:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;

nei giorni di venerdì e sabato per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex artt. 68 ed 80 T.U.L.P.S. è consentita l’organizzazione di eventi musicali e danzanti dalle ore 19:00 alle ore 02:00 ;

dal lunedì alla domenica, negli spazi all’aperto l’organizzazione e lo svolgimento di attività musicali estemporanee con coinvolgimento del pubblico (c.d. karaoke) e similari è consentita nella fascia oraria dalle 20:00 alle ore 23:3.

Rimane consentita, nei giorni da lunedì alla domenica, nei pubblici esercizi l’emissione di musica soffusa e di sottofondo che non rechi disturbo e non coinvolga gli avventori.

Fa eccezione la settimana che va dal 12 al 20 agosto 2023 durante la quale potrà osservarsi l'orario previsto per giorni di venerdì, sabato e prefestivi, ovvero fino alle 2.