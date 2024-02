Passaporti raddoppiati in un anno: liste d'attesa abbattute, urgenze sempre garantite

Nel 2022 12,800 passaporti rilasciati in provincia di Latina, oltre 26.600 nel 2023. Un dato più che raddoppiato, frutto di uno sforzo ulteriore della questura per andare incontro a un numero sempre crescente di domande che, dopo la pandemia, sono praticamente triplicate rispetto al passato. "Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per decongestinare gli uffici e fronteggiare questa corsa al passaporto che negli ultimi anni, dopo la pandemia, è peggiorata anche a causa della Brexit - spiega il questore Raffaele Gargiulo - Oggi c'è un sistema elettronico che, con un'agenda online, consente ai cittadini di prenotarsi, inserire i propri dati e prendere un appuntamento per la consegna della documentazione. Entro due settimane il passaporto è pronto. Ma accettiamo anche le richieste inviate via mail e non ci siamo mai sottratti di fronte alle urgenze".

La gestione delle prenotazioni online, i numerosi open day organizzati sul territorio nell'ultimo anno e anche le maggiori risorse umane destinate agli uffici passaporti, hanno consentito di risolvere il problema di attese che duravano anche molti mesi. Al momento, secondo il sistema dell'agenda online, negli uffici dei commissariati di Formia e Gaeta è possibile prenotarsi per fine febbraio, i primi posti liberi a Fondi sono invece il 1 marzo mentre si registrano attese di al massimo due mesi per gli uffici di Cisterna e Terracina e anche di Latina.

Gli uffici della questura di Latina in particolare ricevono il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e il giovedì anche di pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30. La prenotazione online resta il metodo più pratico e snello ma i cittadini residenti in provincia di Latina, in caso di urgenza comprovata da un viaggio entro i 30 giorni, possono recarsi direttamente negli uffici anche senza prenotazione. "Diamo questa possibilità per agevolare chi deve partire entro i 30 giorni, purché si possa dimostrare l'urgenza con un biglietto - spiega ancora il questore - e speriamo quanto prima di tornare a gestire le richieste in modo normale come avveniva prima della pandemia".

Una nota a margine, particolarmente curiosa, è che a fronte della "psicosi da passaporto" che ha visto in questi anni lunghe file prima ancora dell'alba nelle giornate di open day, restano, in questura e nei commissariati del territorio, ben 700 passaporti pronti e mai ritirati da cittadini che ne avevano fatto richiesta.