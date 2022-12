Progetto Upper, 14 tirocinanti al lavoro al Parco Falcone e Borsellino

Quattordici tirocinanti del progetto Upper, con il coordinamento del professor Egidio Perri e il supporto dei 5 tutor, hanno lavorato nelle scorse settimane nel Parco Falcone Borsellino, per la potatura di tutti gli alberi. Le persone sono state inserite nel programma di formazione del progetto cofinanziato dall'Unione Europea per acquisire nuove competenze professionali. Il piano di riferimento è operatore del verde. L’area è stata individuata in accordo con il servizio Ambiente del Comune di Latina e inserita tra quelle già selezionate per il progetto Upper. Il Parco è stato restituito dai ragazzi a una visione aperta da ogni lato e ripulito da qualche zona particolarmente critica che nascondeva rifiuti sotto i cespugli. Abc si è poi resa disponibile a portare via i rami potati.

Si tratta di un lavoro durato due settimane e ne occorrerà una terza probabilmente per completare la potatura di tutta l'area.

Il progetto Upper, lo ricordiamo, ha è stato varato ufficialmente il primo settembre 2019 dal Comune di Latina, che è partner capofila. E' basato sul topic Uso sostenibile della terra” dell’Urban Innovative Actions – UIA, l’iniziativa europea dedicata alle aree urbane dell’UE per favorire lo sviluppo di strumenti e soluzioni inedite, utili ad affrontare le sfide tipiche del contesto urbano. Upper sperimenta dunque un uso innovativo delle aree verdi urbane creando parchi produttivi destinati alla ricerca, allo sviluppo e all'autoproduzione di soluzioni basate sulla natura, con l'obiettivo di fare fronte alle sfide ambientali e socio economiche.