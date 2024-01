Al museo di Piana delle orme le celebrazioni della Giornata della memoria

Si celebra domani, sabato 27 gennaio, il Giorno della Memoria, in omaggio alle vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Per sottolineare l’elevato significato storico e valoriale della ricorrenza, il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e il prefetto Maurizio Falco hanno organizzato una cerimonia commemorativa che inizierà alle 10.30 presso il museo storico di Piana delle orme a Latina. L’evento si inserisce a conclusione dell’iniziativa “Scuola Aperta” promossa dalla Provincia e rivolta agli studenti degli istituti secondari di II grado del territorio, invitati a visitare il parco tematico di “Piana delle orme” e, nello specifico, la sezione ‘Deportazione e internamento’ dedicata alla Shoah e agli internati militari italiani.

Nel corso della cerimonia saranno inoltre consegnate le medaglie d’onore ai familiari di alcuni cittadini della provincia pontina, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Nel dettaglio, il programma prevede alle 10,30 il saluto da parte del direttore scientifico del museo Piana delle orme Fosco Esposito, della sindaca di Latina Matilde Celentano, del presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, con la presentazione dell'iniziativa Scuola Aperta, e l'intervento del prefetto Maurizio Falco. Alle 11 I ragazzi raccontano: “La musica ai tempi dell’olocausto” - “Musica per restare uomini”, a cura dei ragazzi dell'istituto comprensivo Alessandro Volta. A seguire, la proiezione del cortometraggio “Quando la musica spezza il filo spinato”, a cura dei ragazzi dell’Isiss Teodosio Rossi di Priverno, la consegna delle Medaglie d’onore e, in conclusione, alle 12, la performance musicale “Love is a Mistery” di Ludovico Einaudi, a cura dei ragazzi dell’ostituto comprensivo Volta.