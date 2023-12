Sorpresa per i bambini ricoverati al Goretti: arrivano i vigili del fuoco a consegnare i doni

Ancora un gesto di solidarietà verso i bambini ricoverati in ospedale. Nella giornata di Natale anche il personale operativo dei vigili del fuoco ha voluto essere presente, come di consueto, accanto ai piccoli pazienti dell'ospedale Santa Maria Goretti e ha fatto loro visita per distribuire doni, insieme ai rappresentanti dell'Admi- Associazione dipendenti ministero dell'Interno.

Arivati con l'autoscala e con caschetti e abiti da lavoro, i vigili del fuoco del comando di Latina hanno voluto far sentire la vicinanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai meno fortunati e nel reparto di Pediatria hanno dunque regalato un sorriso e un momento di leggerezza ai bambini presenti e ai loro familiari, costretti al ricovero in una giornata di festa.