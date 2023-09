Scuola, primo suono della campanella per migliaia di studenti pontini

Suona la prima campanella dell'anno per molti studenti della provincia di Latina. Qualcuno ha anticipato addirittura di una settimana e ha già cominciato nella giornata di venerdì 8 settembre, come l'istituto comprensivo Corrradini Frezzotti di Latina, altri sono rientrati ieri mentre per la maggior parte degli istituti comprensivi il rientro ufficiale è stato questa mattina, martedì 12 settembre. Date diverse dunque stabilite dai singoli istituti sulla base dell'autonomia scolastica, rispettandoperò il numero minimo di 171 giorni di lezione per le scuole articolate con orario articolato su 5 giorni alla settimana.

Un rientro scaglionato dunque per gli oltre 50mila studenti pontini, fino alla data ultima di venerdì 15 settembre stabilita dalla Regione Lazio per il rientro in classe. Nel capoluogo ad esempio l'ultima a riaprire i battenti sarà la scuola Aldo Manuzio di Latina Scalo, proprio venerdì, mentre in questi giorni stanno tornando via via sui banchi anche gli studenti delle superiori, salutati dal presidente della Provincia Gerardo Stefanelli che ieri, in una lettera indirizzata anche a docenti e dirigenti, ha voluto ricordare come la scuola sia "ossigeno per la società". "Il suo funzionamento - ha detto il presidente dell'ente di via Costa - è specchio di quello del Paese, e in tal senso siamo tutti consapevoli degli sforzi che vengono profusi dal Ministero, dai dirigenti scolastici, dal corpo docente, dal personale amministrativo, per far ripartire quella complessa struttura organizzativa che è la scuola".

Molte amministrazione, tra cui quella di Latina, si sono affrettate a predisporre, in tempo per il primo suono della campanella, sfalcio dell'erba nei giardini dei plessi e manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici, mentre si procede con le nomine dei docenti per gli incarichi annuali.