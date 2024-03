"Macchina di Touring", i premi ai migliori studenti di informatica

Si è tenuta presso la sala conferenze del polo universitario di Latina la cerimonia di premiazione della quinta edizione della Gara "Problem Solving per Macchina di Turing" collegata alla Facoltà di Informatica di Pisa, organizzata dal Rotary Club Latina attraverso l’impegno del socio Alberto Lo Pinto, una competizione che dal 2015 coinvolge migliaia di studenti degli istituti superiori della provincia pontina, e non solo. La gara prende il nome dal grande matematico inglese Alan Turing che nel 1936 propose una macchina capace di eseguire ogni tipo di calcolo su numeri e simboli, in base ad un insieme di regole predefinite. La Macchina di Turing, può essere ritenuta il primo modello di computer. La prova ha visto la partecipazione iniziale di oltre 90 alunni, mentre i partecipanti alla gara sono stati 25.

Ad introdurre la cerimonia Gianluca Carfagna, presidente del Rotary Club Latina, il quale ha ricordato la particolare importanza del progetto: “Abbiamo voluto celebrare questa edizione della gara inaugurando l’iniziativa con un convegno dal titolo “Oltre Turing: Umanità, Intelligenza Artificiale e il Futuro della Coesistenza”, svolto lo scorso 21 gennaio. Titolo che racchiude tutte le problematiche inerenti agli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione per esplorare il futuro dell’interazione uomo-macchina, unendo visioni dall’informatica, dall’intelligenza artificiale, dalle life sciences e dalle scienze robotiche, e che prosegue un percorso del Rotary Club Latina di conoscenza e divulgazione di queste tematiche già avviato con l’incontro con la giornalista Rai Barbara Carfagna, una delle massime esperte di nuove tecnologie».

Presente anche Francesca Tesone, assessore all’ Istruzione e alle Politiche giovanili del Comune di Latina e Vincenzo Petrozza, direttore del Centro di Ricerca e Servizi per l’Innovazione Tecnologica Sostenibile.

Gli studenti per la prova finale hanno dovuto risolvere nove quesiti, incentrati sulle Olimpiadi e su alcune discipline sportive: cerimonia, bandiere, nazioni, volley, baseball, salto, boxe, rugby e, la più complessa, tennis. A primeggiare sono stati Matteo Mariani e Mattia Zampi dell’istituto “Guglielmo Marconi”, accompagnati dalla professoressa Alessandra De Vitis. I vincitori hanno ottenuto 71 punti avendo risolto 7 dei 9 quesiti proposti e sono stati gli unici a venire a capo del quesito relativo al Salto, che ha garantito loro 19 punti. Mariani e Zampi hanno preceduto i compagni di istituto Cristian Arcolin e Gabriele D’Elia che di punti ne hanno ottenuti 32, gli stessi raggiunti dai rappresentanti del liceo scientifico “Grassi” Talisa Mantovani e Stafano Manauzzi, accompagnati dal professor Marco Piovanello. Conferma pure per la quarta posizione ad appannaggio di un’altra squadra del “Marconi” composta da Luigi Bordignon e Massimo Casale.

Ai primi quattro classificati oltre ad una targa, è stato consegnato un contributo per l’iscrizione al primo anno d’università.