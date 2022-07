In arrivo 70 strisce rosa per le donne in gravidanza e i genitori di bambini fino a 2 anni

E' stata pubblicata nei giorni scorsi l'ordinanza del servizio Mobilità e Trasporti del Comune di Latina che prevede la realizzazione di oltre 70 parcheggi rosa, distribuiti nella città e nei borghi. "Uno degli ultimi indirizzi che ho avuto l'onore di dare in questa parte di consiliatura come assessore alla Mobilitòà e ai Trasporti - ha spiegato Dario Bellini attraverso un post su Facebook - è quello riferito al finanziamento del ministero con cui si aiutano gli enti locali a realzizare utili parchegg rosa, riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con figli fino ai 2 anni di età, oltre agli stalli gialli per persone diversamente abili. Con questo indirizzo vorremmo continuare il lavoro svolto in questi anni, di grande attenzione verso queste tematiche".

Con la firma dell'ordinanza è dunque possibile per il Comune di Latina presentare domanda per accedere ai contributi relativi agli stalli rosa, adibiti appunto alla sosta dei veicoli di donne in gravidanza o di genitori con figli fino ai 2 anni, oltre che ai parcheggi riservati ai mezzi utilizzati dalle persone con disabilità motoria.

Il contributo è pari a 500 euro per ciascuno stallo rosa o posto riservato ai disabili mentre per la gratuità della sosta è riconosciuto un contributo fortettario di 1.000 euro. Per gli stalli rosa il contributo è riconosciuto fino ad un numero massimo, a seconda della fascia demografica del Comune. In particolare, secondo la tabella del ministero, per i comuni di fascia demografica compresa tra i 100mila e il 250mila abitanti è previsto un contributo massimo di 75mila euro fino a 150 stalli complessivi.

Nella delibera del Comune sono allegate anche le zone cittadine in cui verranno realizzati gli stalli, che riguardano le scuole ma anche i principali palazzi istituzionali.