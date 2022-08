Superenalotto, sorride Latina: due vincite a Borgo Piave

Il Lazio sorride ancora grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews infatti, nel concorso del 30 agosto, sono stati centrati quattro “5” del valore di 15.678,32 euro ciascuno. Particolarmente fortunato il capoluogo pontino, Le prime due giocate vincenti sono state registrate nel bar di Borgo Piave centro 121 a Latina, mentre le altre due sono state convalidate a Roma rispettivamente nella tabaccheria di via Bitonto 13 e nella tabaccheria di via Tommaso da Celano 23.

Il Jackpot intanto sale ulteriormente arrivando a quota 263,5 milioni di euro, un vero record nella storia del gioco, che saranno in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due "6", entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto euro ciascuno.