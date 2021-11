Vaccino antinfluenzale, da martedì la somministrazione anche in farmacia

Inizierà martedì 9 novembre anche nelle farmacie del Lazio la vaccinazione antinfluenzale con prevalenza per la classe di età 60/65 anni. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato. Finora sono già stati distribuiti oltre 1 milione di vaccini ai medici di medicina generale e somministrati 488 mila. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.618 medici di medicina generale e 302 pediatri di libera scelta.

Il vaccino antinfluenzale è gratuito per le categorie target ovvero over 60 anni e i bambin dai 6 mesi ai 6 anni di età, soggetti fragili, personale sanitario e delle Forze dell’ordine e donatori di sangue.

Quest’anno per la prima volta la campagna antinfluenzale avviene in contemporanea alla somministrazione della terza dose di richiamo o booster di vaccino anti-Covid19 per tutte le persone per le quali è attualmente prevista dalle circolari ministeriali.