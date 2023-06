Lavori sulla linea ferroviaria Roma-Napoli: come cambia la circolazione dei treni

Interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea FL7 Roma-Napoli dal 30 al 3 luglio nella tratta tra Priverno e Minturno per una serie di lavori.

A darne comunicazione l’Amministrazione comunale di Formia. “Per consentire al Gestore dell’Infrastruttura Trenitalia - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione sulla linea FL7 tra Priverno e Formia, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Priverno e Minturno” dalle ore 00:30 di venerdì 30 giugno alle ore 00:30 di lunedì 3 luglio.

Al fine di garantire la mobilità dei viaggiatori, sarà predisposto un servizio di bus sostitutivi effettuato con bus Gran Turismo da 50 posti che effettueranno le seguenti missioni:

- Priverno – Minturno e viceversa;

- Sessa Aurunca – Priverno;

- Villa Literno – Priverno;

- Minturno – Roma Termini.

Il numero di mezzi, si legge ancora nella nota del Comune, “verrà impiegato sarà rilevante, in particolar modo nelle stazioni di Priverno, Minturno e Formia. Le prime due in quanto sede dell’interscambio con i treni da/verso Roma mentre per Formia, poiché il punto di fermata dei bus è stato individuato presso la fermata Cotral su Molo Vespucci; i bus non faranno fermata nel piazzale antistante alla stazione ma nella zona del porto”.

I bus effettueranno servizio viaggiatori nei seguenti punti di fermata:

- Roma Termini: piazza dei Cinquecento fermata bus linea 50;

- Pomezia: fermata TPL – piazzale stazione FS;

- Campoleone: fermata bus – ingresso stazione FS;

- Cisterna: fermata TPL – piazzale stazione FS;

- Latina: piazzale L. Caetani (piazzale stazione FS) – fermata TPL;

- Sezze Romano: fermata Cotral – ingresso stazione FS;

- Priverno: piazzale stazione FS;

- Monte S. Biagio: fermata Cotral su S.S.7 Appia – altezza stazione FS;

- Fondi: piazzale stazione FS;

- Itri: fermata Cotral su piazzale Padre Pio;

- Formia: fermata Cotral su Molo Vespucci;

- Minturno: palina TPL – parcheggio stazione lato via Appia;

- Sessa Aurunca: piazzale stazione FS;

- Villa Literno: piazzale stazione FS.

Per quanto concerne la sosta inoperosa dei bus adibiti quale scorta saranno utilizzate le seguenti aree dedicate antistanti ai piazzali di stazione:

- Priverno-Fossanova: via S.P. Sonninese, in prossimità del fabbricato viaggiatori, nell’area parcheggio auto che costeggia il binario 1 della stazione;

- Minturno: Piazzale P. Borsellino, area parcheggio stazione ferroviaria.

Per eventuali richiesta di informazioni utilizzare l'indirizzo della Direzione Regionale Lazio: direzione.lazio@trenitalia.it.