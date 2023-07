Proseguono gli interventi di manutenzione lungo i canali di bonifica del sud pontino

Proseguono i lavori di manutenzione lungo i canali di bonifica proprio da parte del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest. Squadre di operai con escavatori sono state impiegate in attività di trinciatura della vegetazione e di riescavo di vari tratti del canale Pedemontano a Fondi. “Grazie a questi interventi è stato possibile rimuovere fango e detriti depositati sul fondo ed eliminare l’eccessivo sviluppo di vegetazione che ostacola il regolare deflusso delle acque”, spiega il Consorzio che ricorda come la sezione di questo tratto di canale sia rivestita in calcestruzzo

Lo stesso tipo di attività di manutenzione è stata avviata a fine giugno, ed è tutt’ora in corso, nella zona Fucito, a ridosso del centro abitato della città di Fondi. Anche qui si sta procedendo alla trinciatura della vegetazione sulle sponde e successivamente saranno rimossi detriti e fango dall’alveo. La sezione di questo tratto di canale, invece, è rivestita in pietra a facciavista.

“I diversi rivestimenti sono dovuti alla geometria del canale, lungo circa 17 km, che varia sensibilmente passando dalla sezione con argini in froldo (argine il cui petto è lambito direttamente dalle acque del fiume anche in magra, che è privo cioè di golena) alla sezione con argini in golena (lo spazio esistente tra l'argine e il letto di magra, quando il corso d'acqua è arginato) e, a seconda della tipologia di sezione, cambia il rivestimento e il metodo di costruzione della struttura. Il canale Pedemontano è stato realizzato in venti anni a partire dal 1953 fino al 1973, per difendere il territorio dalle inondazioni provenienti dai Monti Aurunci ed Ausoni. Raccoglie le acque di 11 torrenti a tutela dell’abitato della città di Fondi e di tutto il versante centro orientale della piana circostante, attraversa il comune di Fondi dalla zona Torricella/Colle Traiano fino al Mar Tirreno, sfociando in località Capratica".

“Il canale Pedemontano è oggetto di un importante finanziamento - afferma il presidente Lino Conti -, che vedrà la sistemazione del tratto a mare, dalla strada Flacca allo sbocco al mare e la sistemazione di alcuni tratti oggetto di cedimento strutturale. Rappresenta un canale molto importante per l’equilibrio idraulico della Piana, raccogliendo tutta l’ acqua proveniente dalla vicina catena montuosa e impedendo che le piene attraversino la pianura”.