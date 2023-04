Lavori per una scuola più grande a Doganella di Ninfa. E’ stato consegnato alla ditta vincitrice della gara d’appalto il cantiere relativo all'ampliamento dell’istituto; la consegna è avvenuta alla presenza del responsabile dell’area tecnica comunale, l’architetto J Riccardo Ianiri, del consigliere delegato alla Pubblica istruzione Sonia Pecorilli, della ditta Massicci che eseguirà i lavori, del dirigente scolastico Lorenzo Cuna e del referente del comitato parrocchiale di Doganella Alberto Lampacrescia.

I lavori sono finanziati con fondi di bilancio comunale. “In relazione al trend di crescita della popolazione scolastica è nata l’esigenza di assicurare nuovi spazi per la didattica - ha spiegato il consigliere Pecorilli. -. Con questi lavori andiamo a dotare la scuola secondaria di primo grado di Doganella di Ninfa di ulteriori tre aule che potranno assicurare il regolare andamento per ciò che riguarda la formazione delle classi e delle sezioni in rapporto al numero di iscritti che si è registrato negli ultimi anni”.

“L’intervento previsto in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo corpo aule a nord-est dell’edificio costituito da tre aule, comprensivo di servizi igienici e collegato a quello esistente mediante corridoio parallelo all’edificio - precisa l’assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti -, un edificio sicuro, moderno e privo di barriere architettoniche”.

“Quello dell’ampliamento del plesso di Doganella è un percorso iniziato a dicembre 2021 e che ora vede finalmente la luce – precisa il sindaco Giuseppina Giovannoli – in questi anni abbiamo investito notevoli risorse sulle nostre scuole, circa 800 mila euro per renderle sempre più sicure in base alle norme vigenti, sono stati eseguiti interventi di efficientamento energetico, manutenzioni straordinarie e per la progettazione di una nuova scuola da realizzare a Sermoneta scalo. Sappiamo che c’è molto da fare, ma come amministrazione siamo impegnati per rendere le scuole dei luoghi stimolanti e confortevoli per gli studenti di tutte le età. Voglio ringraziare tutta la mia squadra, gli uffici comunali e il dirigente scolastico Lorenzo Cuna con il quale c’è un rapporto quotidiano di confronto nell’interesse esclusivo della popolazione scolastica”.