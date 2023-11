Al via i lavori sul sentiero 750 del promontorio del Circeo: chiuso fino al 31 gennaio

A San Felice Circeo partono i lavori di messa in sicurezza del sentiero 750 del promontorio. A darne comunicazione è l'amministrazione comunale. Per consentire l’esecuzione degli interventi il percorso è stato interdetto al pubblico fino al 31 gennaio 2024. A stabilirlo, l’ordinanza numero 90 del 27 ottobre firmata dal responsabile del settore Lavori Pubblici e settore Tecnologico, che stabilisce le modalità di esecuzione dei lavori che consentiranno di ripristinare la sentieristica sul promontorio del Circeo.

Il sentiero, classificato per “escursionisti esperti”, è infatti uno dei più utilizzati da visitatori ed escursionisti. Talvolta però viene utilizzato anche in maniera non consona al contesto, come testimoniato dalle numerose richieste di aiuto pervenute alle forze dell’ordine e ai soccorritori nel corso degli ultimi anni. Proprio per questa ragione si è resa necessaria l’adozione, anche durante l’estate appena trascorsa, di specifiche ordinanze contingibili e urgenti che ne limitassero la fruizione, consentendola solamente con l’accompagnamento di guide esperte, così da tutelare la pubblica incolumità e ridurre il rischio d’incidenti. Alla luce anche delle condizioni della strada è stata riscontrata la necessità di intervenire con dei lavori di messa in sicurezza e ripristino dei percorsi, con un investimento economico di 28.614 euro complessivi.

Per permettere alla ditta aggiudicataria di effettuare le lavorazioni, con decorrenza immediata e fino al 31 gennaio 2024, è stata ordinata l’interdizione dell’intero sentiero 750 e una volta ultimati gli interventi, l’area tornerà a essere fruibile.