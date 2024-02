“#LoStessoBacio”, perché l’amore è di tutte e tutti. L’iniziativa per San Valentino a Latina

Torna a Latina per la festa più romantica che ci sia “#LoStessoBacio”. L’appuntamento, arrivato alla 12esima edizione, come ogni anno si ripete nel giorno i San Valentino grazie ai volontari e alle volontarie di Gay Center e Arcigay che saranno in piazza del Popolo il 14 febbraio con il supporto di Perugina.

Nel corso dell’iniziativa saranno distribuiti Baci, i famosi cioccolatini, e cartoline in favore dell'amore Lgbt e le coppie saranno invitate a baciarsi e a postare la loro foto con l’hashtag "#LoStessoBacio". "Un gesto gentile, per ribadire che l'amore è di tutte e tutti e ogni bacio ha lo stesso valore, coppie Lgbti incluse” spiegano gli organizzzatori.

Tutti gli appuntamenti sono stati resi noti da Gay Center con una nota: a Latina come detto l’evento è in piazza del Popolo con i referenti locali di Arcigay. Poi l’iniziativa si svolgerà nella Capitale, in piazza dei Re di Roma dalle 17 alle 19 con Gay Center, Arcigay Roma, Differenza Lesbica e Azione Trans; a Viterbo in piazza delle Erbe dalle 16 alle 20 con Arcigay Viterbo; a Frosinone in via Alessandro Ciamarra con Arcigay Frosinone; e a Rieti in piazza Vittorio Emanuele II con Arcigay Rieti