Lazio fortunato al Lotto, colpo da oltre 50mila euro: dove sono stati vinti

La fortuna sorride ancora al Lazio e in particolare al suo litorale dove nei scorsi giorni è stata registrata un’importante vincita al concorso del Lotto.

Nell’estrazione di venerdì 4 agosto infatti, come Agipronews, nella città di Ardea è stato messo a segno un colpo da 50.596, grazie a una giocata sulla ruota di Venezia.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 683 milioni di euro in questo 2023.