Tripletta nel Lazio: vinti 53mila euro al Lotto. La fortuna sorride anche alla provincia pontina

Tripletta nel Lazio dove sono stati vinti oltre 53mila euro al gioco del Lotto. Si festeggia, quindi, soprattutto in tre case dove verranno trascorse delle festività di Natale decisamente più felici.

La fortuna nell’ultimo concorso di giovedì 22 dicembre ha sorriso in particolare alle due province di Latina e di Roma. Ad Aprilia, infatti, sono stati vinti oltre 15mila euro mentre le altre due schedine fortunate sono state giocate, come riporta Agipronews, a Magliano Romano, in provincia di Roma, dove sono state centrate due vincite, una da 25.475 euro e l'altra da 12.525 euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di un miliardo di euro dall'inizio dell'anno.